Зараженные коронавирусом в США проголосовали на выборах из машин

Зараженные коронавирусом избиратели в США проголосовали на выборах из машин. Видео из Сент-Луиса (штат Миссури) опубликовал Telegram-канал RT.

Отмечается, что работники избирательной комиссии города установили специальную кабинку, где помогают проголосовать. Жители Сент-Луиса могут подъехать к этому месту на машине: тогда им отдадут бюллетень через окно, чтобы можно было проголосовать прямо в автомобиле. На кадрах видно, что после контакта с проголосовавшими работники меняют перчатки.

По последним данным, демократ Джо Байден опережает своего соперника, республиканца Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. Пока у первого 238 голосов, а у последнего — 213. Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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