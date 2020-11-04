Отстраненный за коррупцию главврач российской больницы восстановлен в должности

Главврач Городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев, который был награжден за борьбу с коронавирусом, а после уволен из-за подозрений в коррупции, вернулся на свое рабочее место. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Специалиста поручил восстановить в должности врио главы республики Сергей Меликов после того, как врачи больницы устроили стихийный митинг в поддержку руководителя и отказались выходить на работу.

Официального приказа о восстановлении главврача в должности еще нет, но он уже вышел на работу. На кадрах, размещенных на канале, видно, что во дворе медучреждения Малаева встречает коллектив. Медики хлопают и кричат: «Спасибо!» и «Молодец!»

Сам главврач благодарит сотрудников за поддержку. «Я горжусь, что в это тяжелое время со мной были вы — мои близкие люди, мои герои. Это без ложного пафоса, в этом есть моя искренняя любовь к каждому из вас», — говорит Малаев.

Ранее в ноябре сообщалось, что главного врача дагестанской больницы Хаджимурада Малаева отстранили от должности из-за подозрений в нарушении антикоррупционного законодательства. Кроме того, он получил три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие должного контроля за работой больницы. Помимо этого, тогда выяснилось, что нескольких пациентов направили долечиваться в частную платную поликлинику, которая аффилирована с именем главврача.

Хаджимурад Малаев награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом России.