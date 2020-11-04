Награжденного за борьбу с коронавирусом российского врача отстранили от работы

Главного врача Городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева, награжденного за борьбу с коронавирусом, отстранили от работы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Дагестана в Instagram.

Отмечается, что российского врача отстранили от должности из-за подозрений в нарушении антикоррупционного законодательства. Кроме того, Малаеву делали три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствием должного контроля за работой больницы.

Помимо этого, выяснилось, что нескольких пациентов направили долечиваться в частную платную поликлинику, которая аффилирована с именем Малаева. Проверка других фактов нарушения законодательства продолжается, добавили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, Хаджимурад Малаев награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом России.