Франция решила отправлять пациентов с коронавирусом в Германию

Власти Франции решили отправлять пациентов с коронавирусом на лечение в Германию. Об этом сообщает La Provence.

Глава Федерации государственных больниц Франции Фредерик Валету пожаловался на возросшую нагрузку и нехватку мест в лечебных учреждениях. По его словам, особо сложной ситуация оказалась в регионах Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

«Перевод пациентов в другие регионы, даже в другие страны, помогут снизить нагрузку и иногда будут необходимы», — сказал он, добавив, что перевод части пациентов запланирован на ближайшие дни.

30 октября стало известно, что Бельгия из-за переполненных больниц начала отправлять в Германию первых пациентов с СOVID-19. Тогда же страна вернулась к строгим ограничительным мерам, включая закрытие магазинов и предприятий сферы услуг.

По последним данным, во Франции было выявлено 1 502 763 случая заражения коронавирусом, из них 36 330 — за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране умерли 38 289 пациентов, а за сутки — 854 человека. По заболеваемости Франция занимает пятое место в мире, по показателю смертности — седьмое.