Трамп рассказал о готовности идти в Верховный суд из-за мошенничества на выборах

Президент США Дональд Трамп рассказал о мошенничестве на выборах. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.

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Республиканец сообщил, что выигрывал в нескольких штатах, в том числе Флориде, Огайо, Техасе, Северной Каролине и Джорджии, пока «что-то не пошло не так». По мнению Трампа, члены Демократической партии совершили мошенничество, чтобы не позволить ему победить.

Президент подчеркнул, что готов идти в Верховный суд, чтобы разрешить вопрос об итогах выборов. Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.