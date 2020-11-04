Пользователи уличили во лжи представившуюся женой премьер-министра блогершу

Пользовательница Tik-Tok из России сняла видео, в котором рассказала подписчикам о том, что якобы смогла познакомиться в сети с премьер-министром Ганы, вышла за него замуж и растит троих детей.

Зарегистрированная под ником pu.sha девушка в вирусном ролике поведала, что однажды ею заинтересовался некий Джозеф с сайта знакомств. В ходе общения мужчина заявил, что является премьер-министром Ганы. Сначала пара якобы переписывалась, а через некоторое время созвонилась.

Россиянка отметила, что новый знакомый пригласил ее в гости, и показала подписчикам сохранившиеся фотографии с пляжа и президентского дворца. Она добавила, что влюбилась в мужчину, вышла за него замуж и сейчас растит вместе с ним троих детей.

И хотя многие признались, что завидуют, в историю соотечественницы поверили не все. Среди пользователей нашлись и те, кто решили убедиться в правдивости рассказанного в ролике и уличили во лжи представившуюся женой премьер-министра блогершу. Как уточняет MK.ru, в комментариях пытливые пользователи соцсети отметили, что мужчину на самом деле зовут Кевин, а не Джозеф, и он не премьер-министр, а студент.

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