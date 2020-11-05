Россия понадеялась на честные выборы в США

Выборы в США должны быть честными и соответствующими конституции страны. На это на брифинге 5 ноября понадеялась официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что избрание лидера США — «исключительное право американских граждан, которые заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом». По ее мнению, самое главное в текущей ситуации — предотвратить массовые беспорядки.

В том же выступлении дипломат раскритиковала американскую избирательную систему: она указала на то, что последние выборы показывают ее явные недочеты и выявляют то, насколько она устарела.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

Трамп заявил, что подозревает противника в подтасовке голосов, и потребовал остановить их подсчет в одном из штатов. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.