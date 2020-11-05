В России умерли 292 пациента с коронавирусом за сутки

В России за сутки умерли 292 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 5 ноября.

292 пациента с коронавирусом умерли в России за сутки

Всего с начала пандемии зафиксировано 29 509 летальных исходов.

За последние 24 часа в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в столице. Это видно по числу вновь выявляемых случаев заражений и госпитализаций, отметил градоначальник.

4 ноября впервые выявили более 19 тысяч новых заражений коронавирусом в 85 российских регионах.