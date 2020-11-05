Россиянин пошел на преступление ради съемной квартиры

В Тверской области мужчина нанес проникающее ранение своей собаке. Таким образом он хотел избавиться от животного, потому что ему не разрешили держать пса в съемной квартире, сообщает информационное агентство «ТИА».

Мужчина пошел на преступление, когда ему запретили жить вместе с собакой. Он неоднократно выгонял питомца на улицу, но тот всегда возвращался. Тогда россиянин решил убить пса ради спокойной жизни в съемном жилье. Он вывел собаку на улицу и ударил острым предметом. Затем мужчина привязал животное к столбу во дворе дома.

Умирающего пса обнаружили случайные прохожие. Они отвезли его в ветеринарную клинику, где питомца спасли. Затем очевидцы написали заявление в полицию, и участковые быстро установили личность злоумышленника. По факту жестокого обращения с животным проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

В феврале мировой суд Хабаровского района приговорил к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения жителя села Некрасовка, который до смерти избил собаку своего родственника. Помимо уголовного дела, на мужчину составили административный протокол.

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