«Квартиру эгоиста» с прозрачным туалетом выставили на продажу

В российском городе Барнауле выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 7,8 миллиона рублей. Она отличается множеством стеклянных поверхностей и перегородок между комнатами. Туалет также находится за прозрачной стеной. Объявление появилось на портале «Авито».

Недвижимость площадью 60 квадратных метров расположена на третьем этаже 15-этажки. «Квартира эгоиста! Объять всю глубину стеклянных стен и принять энергию пустоты только для свободного от предрассудков ума», — написал ее владелец.

Хозяин оставляет будущему собственнику всю мебель и технику: холодильник, плиту, духовку, стиральную машину и канальную сплит-систему, регулирующую микроклимат в квартире. Здесь уже готово место для установки кинопроектора и акустической системы с фронтальными колонками.

Если покупателю не понравится чрезмерная прозрачность в комнатах, то имеется альтернативное дизайнерское решение из деревянных панелей, реконструкция будет осуществлена за счет продавца. Также в стоимость лота включен подземный гараж на 60 «квадратов» с уже проведенным интернетом.

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