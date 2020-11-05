Гигантские очереди из туристов на юге России попали на видео и возмутили местных

Гигантские очереди из отдыхающих на юге России во время пандемии попали на видео и вызвали негодование среди местных жителей. Запись с происходящим опубликована в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.

На кадрах видно выстроившихся в длинную линию туристов без масок, которые не соблюдают социальную дистанцию. «Вот такая сейчас очередь за билетами на узкоколейку в Гуамском ущелье, уже час стоим в ней!» — подписал публикацию автор ролика.

Жители города Сочи в комментариях возмутились увиденным. «Путин В.В., очень прошу вас, урежьте им зарплату!!! На выходные не попасть никуда!!! Откуда деньги у этих нытиков!!!», «Кошмар, людям что, больше отдохнуть совсем негде?», «Маски, коронавирус? Нет, не слышали», «Нельзя как-то запретить этот "поезд"? Уже прокурорскую проверку в прошлом году присылали, но ничего не изменилось», — ругались подписчики страницы.