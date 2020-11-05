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Трамп наорал на 89-летнего медиамагната из-за данных о победе Байдена в Аризоне

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Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп наорал в телефонном разговоре на своего сторонника, 89-летнего медиамагната Руперта Мердока из-за того, что его телеканал Fox News заранее сообщил о победе на выборах главы государства в штате Аризона демократа Джо Байдена. Об этом сообщает Vanity Fair.

Отмечается, что Трамп позвонил Мердоку после публикации аризонских результатов на Fox News. Президент позволил себе сорваться на крик, требуя опубликовать опровержения о победе Байдена в этом штате. Мердок отказался подчиниться, и данные остались на сайте.

Некоторые СМИ, анализирующие предварительные результаты, указывают Аризону уже как «ушедшую» к Байдену, хотя в этом штате у Трампа все еще есть шансы на победу. На данный момент, по данным CNN, в Аризоне у Байдена 50,7 процентов голосов, у Трампа — 47,9 процентов. При этом в штате подсчитано всего 84 процента голосов. Регион дает кандидату сразу 11 выборщиков. Без него у демократа 253 голоса, а у Трампа — 214.

В октябре сообщалось, что Мердок предсказывал действующему президенту США поражение на выборах. Он якобы говорил своему окружению, что верит в безоговорочную победу кандидата-демократа Джо Байдена. Медиамагнат якобы испытывает отвращение из-за действий Трампа во время эпидемии коронавируса и считает, что в этом вопросе президент сам себе враг, поскольку не прислушивается к советам.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.

Предыстория: Названы условия для победы Трампа на выборах
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