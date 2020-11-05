В Татарстане появится новый индустриальный парк

В Татарстане в 2020 году появится новый индустриальный парк «Тюлячи». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации республики. Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

По данным местного Министерства экономики, строительство ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2020 году всего запланировано возведение трех индустриальных парков — «Саба», «Тюлячи» и промпарка на территории техополиса «Химград», сообщает портал «Россия-онлайн». На эти цели выделено 791,7 миллиона рублей.

«Благодаря реализации нацпроекта к 2024 году в индустриальном парке "Саба", промышленном парке "Тюлячи", индустриальном парке на территории Технополиса "Химград" (ООО "Тасма-Инвест-Торг") количество рабочих мест планируется увеличить до 1145», — отметили в Минэкономики.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.