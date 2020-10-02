Бизнесмены из свердловских моногородов получили многомиллионные льготные займы

В монопрофильных городах Свердловской области предприниматели получили льготные займы на общую сумму почти 375 миллионов рублей в 2020 году. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

По его словам, из указанной суммы 62 миллиона рублей были выделены по специализированному займу «Моногород».

«Предприниматели из моногородов [Свердловской области] получили 293 займа на общую сумму 374,786 миллиона рублей. Это существенная доля выдач фонда. Всего в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с начала 2020 года областным фондом заключен 841 договор займа на сумму 1 миллиард 61,831 миллиона рублей», — подчеркнул Пиличев.

Уточняется, что заем «Моногород» могут получить определенные группы бизнесменов, в том числе женщины-предприниматели, социальные предприниматели, резиденты ТОРов, индустриальных парков, экспортеры, предприниматели от 45 лет, сельхозпроизводители, компании, работающие в сферах экологии, спорта и туризма.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.