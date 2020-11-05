Саудовская Аравия снизит цены на нефть

Саудовская Аравия в декабре снизит цены на нефть для Азии и США из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Saudi Aramco.

Декабрьские цены для покупателей из Азии упадут на 10 центов за сорт Arab Light. Для рынка США стоимость опустится на 20 центов. Однако Saudi Aramco решила повысить цены на нефть на один доллар для покупателей из Европы. По прогнозу компании, Brent останется в диапазоне 38-43 долларов за баррель в ближайшее время.

Нефть упала примерно на 10 процентов на прошлой неделе, поскольку европейские страны, включая Германию и Францию, объявили о новых локдаунах. На фоне этого производитель сомневается в том, что рынок нуждается в большом количестве сырой нефти.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Saudi Aramco, самой богатой нефтяной компании мира, в третьем квартале рухнула почти в два раза, до 11,78 миллиарда долларов. Свободный денежный поток Saudi Aramco сократился в 1,7 раза. Несмотря на такие показатели, нефтяной гигант направил на дивиденды 18,75 миллиарда долларов.