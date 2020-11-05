Путин наградил Скворцову орденом за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову орденом Пирогова за борьбу с COVID-19. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что награду Скворцова получила «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также за многолетний труд.

Орденом Пирогова награждаются медработники, которые проявили самоотверженность в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий, сопряженных с риском для жизни, а также организацию такой работы, успехи в укреплении общественного здоровья и другие заслуги.

Скворцова возглавила ФМБА 22 января 2020 года, вскоре после того, как покинула пост министра здравоохранения, который занимала в правительстве Дмитрия Медведева с 2012 по 2020 год.