Путин созвонился с канцлером Австрии после теракта в Вене

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем по поводу борьбы с терроризмом после трагический событий в Вене 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обсуждение состоялось по инициативе австрийской стороны. Курц поблагодарил Путина за поддержку и соболезнования народу Австрии. Лидеры стран подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Кроме того, они обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая противодействие распространению коронавируса, в том числе с использованием вакцин. Канцлер отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере. Также стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации.

3 ноября Путин обратился к властям Австрии в связи с терактом в Вене и выразил свои соболезнования. «Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — отметил глава государства.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других разыскивают. Жертвами теракта стали четыре человека. Венский террорист действовал в одиночку. Ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С.