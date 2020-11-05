Оценено влияние итогов выборов в США на курс рубля

Тенденция в колебаниях рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США, заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов в беседе с РИА Новости.

«Если [действующий президент США Дональд] Трамп победит, сразу будут колебания, если [кандидат от Демократической партии Джо] Байден — чуть позже <...> Турбулентность будет в любом случае, но когда, пока неизвестно», — пояснил эксперт.

По словам Абрамова, после американских выборов возможно разделение мира на несколько зон влияния с собственными валютами. Эксперт отметил, что рыночная модель экономики, по которой жили развитые страны, исчерпала себя, деньги потеряли кредитную силу.

Ранее финансовые аналитики и экономисты сообщили, что избрание Байдена президентом США может привести к ослаблению рубля. По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, демократ готов смягчить санкции в отношении Ирана. Это повлечет снижение цен на нефть, за которым, по его словам, обычно следует падение рубля. Кроме того, проигрыш Трампа на президентских выборах повышает опасность введения новых санкций против России. Если ограничения коснутся суверенного долга, курс доллара может вырасти до 85 рублей.