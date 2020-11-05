Криминальному миру предрекли войну из-за конфликта воров в законе в Турции

После задержания в Турции 36-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) наметился раскол между членами некогда сплоченного и самого мощного воровского клана «Ониани-Джангвеладзе». Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, конфликт зреет между ворами Шакро Молодым (Захарий Калашов) и Мерабом Джангвеладзе (Сухумский). Причиной нового войны в криминальном мире называют стремление Шакро создать на территории Турции собственный воровской круг. Ключевая роль в этом проекте отводится Гураму. Усилия Шакро не находят поддержки у Мераба Сухумского.

Источник издания предрекает неизбежность конфликта, подогреваемого воровскими распрями, вспыхнувшими после убийства главного вора Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули).

2 ноября стало известно о задержании смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича в престижном отеле Стамбула.

Гули застрелили 19 августа в Анталье. Киллер задержан.