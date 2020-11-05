Диетолог Минздрава рассказал о доступности здорового питания

В России здоровое питание станет доступно для людей с любым достатком, если научить их правильно его организовывать. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян, передает РИА Новости.

Специалист рассказал, что для полноценного рациона надо соблюдать несколько правил. В первую очередь стоит следить за соответствием энергетической ценности рациона энергозатратам организма. Тутельян добавил, что в этом отношении ситуация в России обстоит благополучно. «Мы получаем по калорийности, наверное, в ряде случаев избыточное по калорийности питание», — сказал он и подчеркнул, что с этим тоже надо бороться.

Второе правило заключается в контроле соответствия химического состава пищи биологическим потребностям в данных веществах. Как уточнил Тутельян, организму человека надо около 170 химических соединений, половина из которых незаменима.

Ранее Тутельян посоветовал исключить из рациона сахар и жирные продукты, чтобы похудеть, а также употреблять в день не более 1,2-1,5 тысячи килокалорий. Кроме того, стоит отказаться от колбас и сосисок, заменив их нежирным отварным мясом или нежирной рыбой, ввести физическую активность и проявлять силу воли. Сброс трех килограммов в месяц диетолог назвал хорошим результатом.