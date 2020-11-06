Российский бар вновь попал в рейтинг лучших в мире

Российский бар вновь попал в рейтинг самых лучших в мире. Новый список 50 лучших заведений опубликован на сайте The Worldʼs 50 Best Bars.

El Copitas, расположенный на Колокольной улице в Санкт-Петербурге, занял 27 позицию рейтинга. Он примечателен тем, что находится в «секретном» подвале без каких-либо указателей или вывесок на двери. Его гости, заранее зарезервировавшие место, садятся за круглый стол, беседуют и выпивают текилу. В меню заведения в основном включены блюда мексиканской кухни.

На первой позиции в списке, благодаря авангардному дизайну с элементами английского кубизма 1920-х годов, оказался Connaught Bar в Лондоне. Второе и третье места достались нью-йоркскому Dante и афинскому The Clumsies соответственно. В топ-10 также вошли заведения Сингапура, Буэнос-Айреса, Гонконга и Токио.

В 2019 году El Copitas занял ту же самую 27-ю строчку рейтинга, годом ранее — 39-ю. До этого он входил в сотню лучших баров в мире, которую определяли организаторы этого же конкурса.

Рейтинг The Worldʼs 50 Best Bars ежегодно публикуется британским журналом Drinks International. В голосовании участвуют бармены, критики и специалисты по коктейлям.