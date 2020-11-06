Российский офицер в суде отстоял право на бороду

Гарнизонный военный суд встал на сторону офицера, который оспаривал приказ своего командира, связанный с запретом ношения бороды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Истец объяснил, что проходит военную службу по контракту более 20 лет, и 17 из них носит бороду. Она закрывает шрам на лице, не мешает использовать маску, снаряжение и не нарушает личную гигиену. Военнослужащий также подчеркнул, что в Общевоинских уставах Вооруженных сил России запрета на бороду нет. Несмотря на это, командир войсковой части требовал от подчиненного сбрить бороду и регулярно привлекал к дисциплинарной ответственности за отказ.

Суд установил, что командир действительно трижды проводил разбирательства в отношении офицера по поводу несвоевременного бритья, объявлял ему выговор и привлекал к ответственности за неисполнение устных распоряжений.

Такой приказ суд счел незаконными, подтвердив право офицера на ношение бороды.