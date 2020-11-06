Сторонники отлученного от церкви схимонаха Сергия пытались захватить новый храм

Сторонники отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова), которые ранее захватили среднеуральский монастырь вместе со всеми храмами, попытались захватить еще один храм — приход святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает «Интерфакс».

Они не хотели пускать в храм нового настоятеля иерея Владимира Гливинского, который пришел на смену снятому с должности протоиерею Георгию Бусыгину.

«То, что здесь сегодня происходит — это просто провокация, потому что этот человек Всеволод (Могучев, его называют «пресс-секретарем» отлученного от церкви схимонаха Сергия — примечание «Ленты.ру») — профессиональный провокатор, он привез с собой команду людей, которая препятствовала тому, чтобы мы вошли в храм», — рассказал журналистам благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец).

Он добавил, что части священнослужителей удалось преодолеть сопротивление раскольников и попасть в храм.

В октябре патриарх Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова). Церковный суд принял это решение 10 сентября.

Сергий (Романов) захватил женский монастырь в середине июня 2020 года. В отношении бывшего священника были начаты доследственные проверки, в том числе по факту сообщений об истязании детей в захваченном им монастыре. Несмотря на это, его сторонники до сих пор отказываются покидать обитель.