В «Крокус Экспо» вновь откроют временный госпиталь

В подмосковном Красногорске вновь откроют временный госпиталь для больных COVID-19 в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала «Россия-1». Его слова передает РИА Новости.

«Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек», — отметил он и добавил, что в настоящее время госпиталь, открытый в музейном комплексе «Патриот», заполнен наполовину.

Ранее директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова назвала загруженность больниц и нехватку кадров главными проблемами в борьбе с эпидемией коронавируса в России. По ее словам, в стране фиксируется дефицит коек, медиков и диагностики.

По данным на 5 ноября, в Московской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 89 058 человек, из них за сутки — 569. Также в регионе было зарегистрировано 1653 летальных исхода, а 66291 человек выздоровел и был выписан.