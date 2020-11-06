Жителям российского поселка вместо футбольной площадки набросали газон

В российском поселке Троицко-Печорск (Республика Коми) вместо обещанной жителям площадки для мини-футбола просто набросали газонное покрытие, сославшись на нехватку финансирования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2019 году Федерация футбола региона подарила поселку покрытие для площадки. Местная детско-юношеская спортивная школа разработала проект, и власти выделили на него почти 700 тысяч рублей из «Народного бюджета».

Однако потом чиновники заявили, что на одно только покрытие ушло 668 тысяч рублей, а всем остальным должна заниматься ДЮСШ. Проект предусматривает выравнивание площадки, нанесение искусственного покрытия, установку ворот и смотровых площадок.

По факту, как сообщают местные жители, основная часть будущего поля слегка обсыпана гравийной смесью, поверх которой раскатаны рулоны газона. Убрать его до самих работ нельзя — якобы нужна спецтехника.

«Когда стали расстилать, оказалось, что его [газона] не хватает, нам отдали то, что предназначалось для другого района. А поскольку другие районы еще не приступали к оборудованию, забрать недостающее мы не можем. Сделаем летом. Финансирование выделялось только на отсыпку грунта и его укладку», — сообщили активистам. Пока что ситуация не разрешилась, как и вопрос россиян, куда делись деньги из выделенного бюджета.

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