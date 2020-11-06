Геолог лишилась способности ходить на длинные расстояния после коронавируса

Жительница Шотландии лишилась способности ходить на дальние расстояния и не может продолжать работу геологом спустя восемь месяцев после того, как переболела коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The MIrror.

47-летняя геолог Бригид О’Доэрти (Brigid Ó Dochartaigh) была здоровой и подтянутой. Ее работа предполагала частые выезды «в поле» и путешествия в отдаленные точки по всему миру. В свободное время она любила отдыхать на природе.

В марте О’Доэрти заразилась коронавирусом. Спустя восемь месяцев после заражения она с трудом может ходить и не способна справляться со своими трудовыми обязанностями.

«Как и большинство тех, кто длительное время страдал от коронавируса, мне осталось справляться с этой болезнью дома, в одиночестве. Никто не может сказать нам, сможем ли мы восстановиться после болезни», — рассказала она.

«Я просто хочу вернуть свою старую жизнь — быть здоровой и способной работать, бегать, плавать, ездить в гости к друзьям и родным, но я боюсь мысли о том, что этого не случится. Мой работодатель поддерживает меня, но это не может длиться вечно. Я не знаю, что буду делать, если не выздоровею и не смогу снова работать», — подчеркнула О’Доэрти.

Она решила предупредить других людей о потенциально разрушительных последствиях заражения коронавирусом для организма.

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