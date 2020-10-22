Женщина повторно заразилась коронавирусом и оказалась в реанимации при смерти

Жительница США дважды за два месяца заразилась коронавирусом и оказалась в реанимации при смерти. Об этом сообщает издание The Mirror.

В июне тест 46-летней Лесли Танян (Leslie Tanyan) на коронавирус показал положительный результат. Американка перенесла заболевание практически бессимптомно и ошибочно считала, что у нее появился иммунитет к инфекции.

В августе у женщины начались проблемы с дыханием. Уровень кислорода в ее крови снижался так быстро, что она начала терять сознание. Танян сказала мужу, что им необходимо поехать в больницу.

Поскольку менее двух месяцев назад пациентка уже перенесла заболевание, врачи отказались проводить ей тест на коронавирус. В конце концов, диагноз был поставлен, и Танян поместили в реанимацию, где она три недели боролась за жизнь. После этого ее на месяц поместили в учреждение по уходу за больными, так как болезнь серьезно поразила ее легкие.

После лечения тесты Танян дважды показали отрицательный результат, и женщина вернулась домой. Врачи сказали американке, что она очень удачлива, так как многие пациенты, которые оказались на этой стадии болезни, умирают.

Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом более чем полгода назад 21-летняя студентка Университета Западного Лондона пожаловалась, что до сих пор не чувствует вкусов и запахов. Резкие запахи и парфюм сравнимы для нее с запахом гнилой пластмассы.