49-летняя телеведущая порадовала подписчиков снимком в юбке с высоким вырезом

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась снимком в праздничном наряде и привела поклонников в восторг. Соответствующая фотография была опубликовала в ее Instagram-аккаунте.

49-летняя знаменитость снялась сидя на лестнице в студии радиостанции Heart FM в Лондоне. Она попозировала в зеленой юбке в пайетках, высокий вырез которой оголяет ее ноги, черном корсетном топе с глубоким декольте и прозрачной вставкой под грудью. Она также надела блестящие босоножки на каблуках черного цвета. Ее волосы уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Подписчиков телеведущей порадовала публикация, и они оценили внешность Холден в комментариях под постом. «Ты просто идеальная», «Потрясающие ноги», «Вау, это самые красивые ноги во вселенной», «Обожаю тебя», «Ты просто невероятно красивая, моя любовь», — высказывались фанаты.

Ранее в ноябре праздничное платье 49-летней телеведущей удивило пользователей. Аманда Холден сфотографировалась в коротком черном платье с пайетками и глубоким декольте британского бренда David Koma за 980 фунтов стерлингов (99 тысяч рублей). Ее образ дополнили туфли на каблуках в тон образа.