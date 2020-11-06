Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле

В Турции 17-летняя девушка-подросток выпала из окна отеля после фейкового собеседования. По данным издания The Sun, группа мужчин обманом заманила девушку с помощью объявления о вакансии.

Девушка откликнулась на сообщение о поиске агента, который сдает в аренду номера членам клуба. Вскоре после того, как она пришла в отель, ее тело нашли выпавшим с пятого этажа. Подозреваемые утверждают, что не виноваты в гибели подростка.

Однако очевидцы заявили, что слышали крики из номера, а дядя девушки отметил, что пуговицы ее брюк были расстегнуты. Кроме того, полиция обнаружила в номере разбитое стекло и разбросанные вещи, что свидетельствует о борьбе.

Официальные представители компании, в которую якобы пришла на собеседование турчанка, сообщили, что не размещали объявление о подобной вакансии. «Эти люди разместили объявление о вакансии в интернете, но они не имеют абсолютно никакого отношения к компании, в которой мы работаем», — подчеркнули в организации.

В настоящее время пятерым мужчинам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве, двоих из них отпустили из-под стражи.