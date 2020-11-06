Умер советский разведчик-нелегал и Герой России Юрий Шевченко

На 82-м году жизни умер разведчик-нелегал и Герой России Юрий Шевченко. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

В ведомстве назвали Шевченко выдающимся профессионалом, чье имя увековечено на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР в Ясенево. Его имя было рассекречено в январе 2020 года.

По данным СВР, Шевченко занимался вербовкой и добывал ценную информацию с высшим грифом секретности cosmic. Сам он рассказывал, что работал по «главному противнику» СССР — США. Перед ним стояла задача взять под контроль Белый дом, Госдепартамент, ЦРУ и ФБР. Шевченко удалось получить доступ к сверхсекретным документам.

Президент Владимир Путин в мае 2017 года закрытым указом присвоил Шевченко звание Героя России.