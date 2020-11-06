Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео

Модель Playboy обнажила грудь в супермаркете на видео и повеселила подписчиков. На публикацию и комментарии обратили внимание журналисты Daily Star.

Манекенщица Аманда Мартин (Amanda Martin) поделилась видео, на котором показала реакцию незнакомца на ее оголенную грудь. На размещенной записи она идет вдоль торговых полок с продуктовой тележкой, а затем расстегивает джинсовую куртку перед мужчиной, который совершает в этот момент покупки. При этом на модели нет бюстгальтера.

Реакция незнакомца рассмешила поклонников 25-летней знаменитости, о чем они написали в комментариях под ее постом. «Парень выглядит шокированным, но в хорошем смысле», «Аманда, ты сделала день этого парня чуточку лучше», «У мужчины просто не было слов», «Счастливый человек», «Это очень смешно, посмотрите на его удивленное лицо», — высказывались пользователи.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян показала костюм на Хеллоуин и стала объектом насмешек со стороны фанатов. На опубликованной снимке телезвезда позирует в облегающем красном комбинезоне, который полностью покрывает ее лицо. В комментариях подписчики сравнили ее с кетчупом.