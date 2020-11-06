Армян обвинили в превращении азербайджанской мечети в «свинарник»

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы республики Хикмет Гаджиев обвинил армян в превращении исторической азербайджанской мечети в «свинарник». Об этом пишет «Sputnik Азербайджан».

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«Мечеть XVIII века в освобожденном азербайджанском селе Мамар была полностью разрушена. Наряду с вандализмом во время оккупации села Мамар Губадлинского района религиозно-культурный памятник XVIII века с целью осквернения был превращен Арменией в свинарник», — заявил Гаджиев.

Также помощник президента обратил внимание на то, что еще один исторический памятник XVIII века был превращен, по его словам, в «стойла для животных». Гаджиев призвал исламские международные организации и ЮНЕСКО осудить действия армян.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.