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Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за свою роль в «Ведьмах»

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Кадр: фильм «Ведьмы»

Американская актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за свою роль в «Ведьмах» Роберта Земекиса. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Как человек, который действительно верит в инклюзивность и ненавидит жестокость, я должна извиниться за причиненную боль. Я прошу прощения», — написала знаменитость.

В фильме руки ее героини имеют необычную форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей. В своем посте актриса отметила, что такое изображение обидело людей с аналогичными физическими особенностями, в том числе и детей.

«Я хочу сказать, что мне жаль детей с дефектами конечностей: теперь, когда я знаю об этом больше, я обещаю стать лучше. И я должна принести особые извинения всем, кто любит вас так же страстно, как я люблю своих детей: мне очень жаль, что я подвела вашу семью», — добавила Хэтэуэй.

Ранее ленту «Ведьмы» раскритиковали за изображение конечностей главных героинь. Британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен высказала предположение, что подобная репрезентация людей с инвалидностью может отрицательно влиять на отношение к ним в обществе.

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