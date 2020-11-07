Эрдоган сменил главу Центробанка Турции после рекордного падения лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу Центробанка страны после рекордного падения лиры. Об этом сообщает издание турецкого правительства Resmî Gazete на своем сайте.

Согласно документам, глава Центробанка Мурат Уйсал отправлен в отставку. На его место был назначен Наджи Агбал. Ранее он был главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции, а также министром финансов.

Падение курса лиры продолжается третий месяц. В последнее время негативным фактором стали действия местного центробанка, который сохранил ключевую ставку на низком уровне. Вместо этого регулятор активно активно тратит резервы на поддержку своей валюты, а держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг, осознавая проблему, активно продают лиру.

Также беспокойство инвесторов вызывают многочисленные геополитические риски, на которые идет руководство страны. Речь о конфликте в Нагорном Карабахе, где Анкара активно поддерживает Азербайджан, и внезапно вспыхнувшем противостоянии с Францией.