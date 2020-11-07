В Ереване ответили на слухи об отставке Пашиняна

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян ответила на возникшие в социальных сетях слухи о его возможной отставке, она их опровергла. Об этом Геворгян написала на своей странице в Facebook.

«Новость об отставке премьера Республики Армения Николя Пашиняна — дезинформация, и не соответствует действительности», — говорится в сообщении секретаря.

Записи о том, что Пашинян якобы подал в отставку из-за конфликта в Нагорном Карабахе, появлялись в Facebook на протяжении последних суток. При этом сами пользователи обращали внимание на то, что эта информация ложная и относится к 2018 году, когда Пашинян подал в отставку для роспуска парламента страны и проведения досрочных выборов.

Пашинян пришел к власти в 2018 году на волне народных протестов после отстранения премьер-министра Сержа Саргсяна.