Байден рассказал о предоставленном ему американцами мандате

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден рассказал о том, что американские избиратели предоставили ему мандат по таким вопросам, как коронавирус, экономика и изменение климата. Об этом демократ заявил во время выступления перед сторонниками в штате Делавэр, передает РИА Новости.

По его словам, жители США различных рас, вероисповеданий и религий ясно дали понять, что они хотят, чтобы страна объединилась, а не продолжала поляризироваться. Байден отметил, что «люди заявили о себе 74 миллионами голосов». Демократ подчеркнул, что получил рекордное число голосов американцев в истории.

Ранее Джо Байден заявил о своей неготовности объявить победу. При этом он подчеркнул, что на данный момент уже ясно, что демократы выиграют эту гонку. Политик добавил, что может получить более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы на выборах необходимо всего 270. Бывший вице-президент также отметил, что не позволит кому-либо приостановить подсчет голосов избирателей.