В Минске задержали несколько десятков протестующих на «марше медиков»

В Минске милиция задержала несколько десятков участников «марша медиков», который проводит белорусская оппозиция. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к собравшимся около Городской клинической больницы №1 подошла группа бойцов ОМОН, которые приехали за час до начала акции. Силовики стали уводить медиков в микроавтобусы и в результате забрали всех протестующих.

В настоящий момент возле больницы продолжают дежурить сотрудники милиции, но обстановка спокойная.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия третьей линии минского метро назвал условие проведения новых выборов в стране. «Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», — заявил глава государства.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.