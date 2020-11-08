Антитела к коронавирусу нашли у перенесших другие болезни

Антитела к коронавируса могут появляться у граждан, которые не заражались коронавирусом, но были инфицированы родственным вирусом. К такому выводу пришли британские ученые, сообщается в публикации научного журнала Science.

Они провели эксперимент с участием 300 человек и выяснили, что у пяти процентов исследуемых есть антитела, хотя они не болели COVID-19. Выяснилось, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета.

Так, антитела людей, у которых была обычная проcтуда, реагировали на SARS-CoV-2. При этом их защитные белки отличались от антител тех, кто был инфицирован коронавирусом. Однако в настоящее время эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.

Исследователи проанализировали образцы крови, которые собрали у взрослых и детей в Великобритании до начала масштабного распространения коронавируса в декабре прошлого года. Также они изучили образцы, взятые у людей с отрицательным тестом на коронавирус в начале пандемии. После этого результаты были сопоставлены с теми, у кого позже нашли COVID-19.

В сентябре профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис выдвинул версию, что люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу. Ученый сравнил по географическому признаку распространение COVID-19 и вспышки лихорадки. Оказалось, что жители мест с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости пережили интенсивные вспышки денге.

По данным на 8 ноября, в мире насчитывается более 50,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,25 миллиона скончались, еще 32,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.