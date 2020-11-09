В России разработают глубоководные спасательные аппараты для работы в Арктике

Военно-морской флот России разрабатывает новое поколение глубоководных спасательных аппаратов для работы в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ со ссылкой на слова главнокомандующего, адмирала Николая Евменова, передает ТАСС.

По словам Евменова, ВМФ модернизирует и проводит плановый ремонт спасательных глубоководных аппаратов типа «Приз», которые могут погружаться на глубину до тысячи метров, а также «Бестер» с глубиной погружения до 700 метров. Программа рассчитана на 10-летний период и кроме модернизации и ремонта предполагает создание нового поколения спасательных глубоководных аппаратов.

Работы ведет Канонерский судоремонтный завод, предполагается, что они усилят эффективность характеристик аппаратов, что расширит их возможности для оказания помощи подлодкам. В них добавят новые системы позиционирования, гидроакустического поиска, телевизионного контроля, а также обновят системы жизнеобеспечения.

27 октября в Арктике установили станцию для наблюдения за сейсмической обстановкой в районе Северного морского пути. Она располагается на территории геофизической станции Колба имени Ходова Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, в Арктике каждый год регистрируется более тысячи землетрясений магнитудой от 1,5 до 5.