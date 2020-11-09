Рыболов отбил окуня у двухметрового крокодила и выиграл 10 тысяч долларов

Рыболов из австралийского города Хампти-Ду поймал призового окуня, за которым гнался двухметровый крокодил. Об этом сообщает радиостанция Agedcare101.

Брайан Аренс (Brian Ahrens) подцепил белого морского окуня (баррамунди) длиной 68 сантиметров и заметил на нем красную метку. Рыб с такими метками шестой год выпускают в реки на Северной территории Австралии для рекламы туризма. Если поймать одну из них до указанного срока, можно претендовать на крупный денежный выигрыш.

Окуня преследовал гребнистый крокодил, и рыболову пришлось потрудиться, чтобы вытащить свой улов быстрее, чем его отобьет рептилия. Оказалось, что ему досталась одна из 100 рыб с меткой, за которую дают приз в размере 10 тысяч австралийских долларов (562 тысячи рублей). Он планирует потратить выигранные деньги на оплату ипотеки.

В этом году в рамках конкурса Million Dollar Fish в австралийские реки выпустили семь рыб с меткой, за которую дают миллион австралийских долларов (56,1 миллиона рублей). Кроме того, 20 рыб снабжены меткой на пять тысяч австралийских долларов (280 тысяч рублей), но рыбак получает только часть этой суммы, остальное идет на благотворительность. В конкурсе впервые появилась рыба с двойной меткой, за которую полагается два приза: 10 тысяч самому рыболову и 5 тысяч — его другу.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.