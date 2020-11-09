Реклама с полностью голыми людьми удивила зрителей отсутствием цензуры

По телевидению в Исландии показали рекламу, в которой сыграли полностью обнаженные люди. На ролик, который снял местный оператор мобильный связи Nova, обратило внимание издание The Sun. По данным издания, реклама также вызвала бурные обсуждения в соцсетях: многие зрители удивились отсутствию цензуры и признались, что в их странах вряд ли удалось бы показать подобное.

В видео с голыми людьми рекламируют смарт-часы. Герои носят их на руках, а в самом ролике содержится призыв «Оставь телефон дома». В начале люди появились одетыми, но затем разделись и, обнаженные, начали заниматься будничными делами: плавать в бассейне, бегать, кататься на самокатах, ходить по магазинам и проводить совещания.

В компании Nova считают, что вдохновленная нудистами реклама может стать хорошим инструментом для улучшения психического здоровья людей и распространения идей бодипозитива. «Мы все прекрасны, и мы хотим, чтобы люди чувствовали себя хорошо такими, какие они есть. В социальных сетях мы постоянно сталкиваемся с нереалистичными стандартами красоты, но действительность не такая», — прокомментировали ролик в компании.

Ранее в сети обратили внимание на датское популярное телешоу для детей Ultra Strips Down. Во время выпуска пятеро взрослых людей полностью оголились перед маленькими зрителями. Авторы программы утверждают, что она создана в образовательных целях, а также направлена на борьбу со стыдом перед физическими недостатками и создание атмосферы бодипозитива.