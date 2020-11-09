Названы причины проблем с зарядкой смартфона

Смартфоны на базе Android могут перестать заряжаться из-за проблем с батареей, ПО или аксессуарами. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам авторов издания, связанные с зарядкой Android-устройств проблемы могут быть вызваны несколькими причинами. В случае если смартфон перестал заряжаться, в первую очередь журналисты рекомендовали вставить адаптер питания в другую розетку. Если данный способ не решил неполадку, авторы посоветовали использовать другой сетевой адаптер или зарядный кабель.

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Если проблема не была решена, то необходимо проверить порт для зарядки смартфона на самом устройстве. Его можно попробовать очистить от пыли и мелкого мусора с помощью баллончика с сжатым воздухом. Еще одной причиной неполадок специалисты назвали системной сбой телефона — в этом случае рекомендуется перезагрузить аппарат.

Проблемы с ПО смартфона могут быть настолько критичными, что может потребоваться переустановка Android. «В этом случае проблема решается удалением нового ПО и установкой более старой версии операционной системы», — отметили журналисты.

Если после всех операций не удается вернуть работоспособность смартфона, рекомендуется заменить аккумулятор устройства. Одним из признаков износа батареи является снижение автономности гаджета и необходимость в повторной зарядке девайса в течение дня.

В конце 2019 года журналисты Business Insider опубликовали материал, в котором не рекомендовали оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. По словам авторов, если к полностью заряженному гаджету подключен сетевой адаптер, то происходит быстрое изменение химического состава аккумулятора, что ведет к ускоренному износу батареи.