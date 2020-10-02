Раскрыта опасность поддельной зарядки для смартфона

Некачественная зарядка может испортить телефон и даже спровоцировать пожар. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Специалист заметил, что неоригинальные зарядные блоки могут нанести повреждение разъему смартфона и его компонентам. Гриценко уточнил, что при скачке напряжения зарядное устройство может вызвать возгорание гаджета и представляет опасность здоровью и жизни пользователя. Это объясняется тем, что в поддельных аксессуарах используются детали низкого качества.

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Эксперт рассказал, что блок питания и кабель для зарядки должны иметь необходимые сертификаты, в которых описывается информация о девайсе, и отвечать всем требованиям безопасности. «Любая кривизна разъемов, следы на металле — повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура», — заявил Гриценко. По его словам, на кабеле нужно искать отметки о том, где разработан и произведен продукт, а также 12-значный серийный номер.

При выборе зарядного устройства стоит обращать внимание на качество сборки. «Следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях», — сообщил специалист. Не стоит гнаться за выгодой и покупать якобы оригинальные зарядные устройства по цене существенно ниже, чем в официальной рознице.

Ранее эксперты раскрыли правила зарядки смартфона. В частности, специалисты заострили внимание на том, что допускать разрядки батареи ниже 10 процентов нежелательно, как и заряжать аккумулятор больше 80 процентов. Использование гаджета, пока он находится на зарядке, может обернуться негативным последствиями для смартфона.