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Мишустин раскритиковал губернаторов из-за ситуации с коронавирусом

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов за уклонение от принятия своевременных решений в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.

По словам премьера, в регионах, где ограничительные меры были введены своевременно, эпидемиологическая ситуация сейчас управляемая.

«Однако не все руководители субъектов в полном объеме воспользовались своими полномочиями по введению ограничений. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры», — сказал он.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Он отметил, что власти уделяют особое внимание субъектам РФ, где система здравоохранения перегружена.

В России за последние сутки выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (6987), Санкт-Петербурге (1403) и Московской области (660).

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