В российской соцсети запустили «Дневник питания»

Роспотребнадзор в рамках нацпроекта «Демография» запустил в социальной сети «ВКонтакте» сервис «Дневник питания». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сервис создан для россиян, которые хотят выстроить грамотный рацион. «Дневник питания» позволяет следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от конкретных целей, таких как похудение или набор мышечной массы.

Кроме того, сервис включает в себя такие опции, как контроль за курением, напоминание о приеме витаминов и доступ к справочнику, позволяющему пройти обследование по ОМС.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.