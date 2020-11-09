Выжившая школьница рассказала на видео о смертельной вечеринке в Екатеринбурге

Выжившая школьница рассказала о смертельной вечеринке в Екатеринбурге, закончившейся убийством четырех человек и суицидом убийцы. 16-летняя Мария дала интервью «4 каналу», видео опубликовано во «ВКонтакте».

По ее словам, школьницы увидели объявление о вечеринке в соцсети. Их забрали молодые люди, приехавшие на машине. За рулем был хозяин квартиры Дмитрий, который во время вечеринки расстрелял гостей. В ней принимали участие шесть человек, трое из них были школьницы.

«Приехали, отдохнули, время уже час ночи и заходит Дмитрий (хозяин квартиры) с автоматом и говорит: «Давайте поиграем!» Выстреливает в Полину, потом в своего друга Антона. Он падает на меня и тем самым прикрывает меня. Дмитрий, видимо, подумал, что застрелил нас обоих. Затем он пошел на кухню, я услышала еще два выстрела, а чуть позже — третий», — рассказала Мария.

Она пролежала под убитым Антоном, пока не приехала полиция. Мария боялась, что Дмитрий, если увидит ее живой, убьет. О том, что он покончил с собой, она узнала позже.

По ее словам, на вечеринке никто из участников не употреблял алкоголь, хотя в квартире было большое количество пустых бутылок. Дмитрий признался гостям, что увлекается видеоигрой Dota. После массового убийства выяснилось, что он работал охранником.

Преступление произошло в ночь на 7 ноября. Молодой человек застрелил трех мужчин и одну девушку из карабина «Сайга», после чего покончил с собой. Двум участницам вечеринки удалось выжить, одна из них находится в реанимации с ранением.