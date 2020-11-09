Азербайджанские беспилотники-камикадзе уничтожили армянскую бронетехнику

Минобороны Азербайджана показало на видео уничтожение своими беспилотниками-камикадзе бронетехники, принадлежавшей армянским военным. Ролик опубликован в понедельник, 9 ноября, на канале ведомства в YouTube.

На кадрах запечатлено, как один БПЛА подбивает танк Т-72, а второй — БМП. В описании ролика уточняется, что показанная на видео военная операция была проведена 9 ноября близ села Зарыслы в направлении города Шуши на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Как отмечается, бронемашины армянской армии были уничтожены при попытке атаковать позиции азербайджанских военных и выйти из окружения в этом районе.

Для удара, по всей видимости, Азербайджан задействовал беспилотники IAI Harop израильского производства. Данные БПЛА представляют собой самонаводящийся самолет-снаряд, который патрулирует местность, а в случае обнаружения цели поражает ее, падая на нее вниз.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе, находящийся в 10 километрах от Степанакерта. Он добавил, что Азербайджан пойдет до конца, если Армения не примет его условия. При этом в Минобороны Армении заявили, что тяжелые бои возле Шуши продолжаются, подразделения Армии обороны НКР выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.