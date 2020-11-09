Самарские бизнесмены получат офисы на льготных условиях

Самарским резидентам бизнес-инкубаторов, начинающим свое дело, предоставят оборудованные офисы по льготной арендной ставке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает портал Samru.ru.

Уточняется, что для участие в программе предпринимателям необходимо, в частности, вести деятельность не более трех лет, заниматься социально значимыми видами деятельности или осуществлять консалтинговые услуги, предоставлять образовательные услуги для детей, туристические услуги.

«Благодаря имущественной поддержке, предприниматели могут направить сэкономленные на аренде средства в развитие своего дела», — отмечают в министерстве экономического развития Самарской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.