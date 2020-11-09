В Госдуме призвали наказать виновных в крушении российского вертолета Ми-24

Депутат Юрий Швыткин призвал наказать виновных в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по обороне рассказал в интервью «Интерфакс».

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По его словам, данный инцидент требует тщательного разбирательства, а также выяснения всех фактов и обстоятельств произошедшего. Парламентарий отметил, что следует придать суду всех виновных со стороны Азербайджана, невзирая на их должности и ранги.

Швыткин подчеркнул, что, к сожалению, крушение вертолета «в определенной степени ляжет тенью на взаимоотношения Азербайджана и России», так как в инциденте погибли люди.

Ранее Азербайджан заявил, что случайно сбил вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил (ВВС) России над территорией Армении и приносит в связи с этим извинения российской стороне. По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО).

О крушении российского вертолета стало известно ранее 9 ноября. Он был сбито с стороны азербайджанского города Нахичевань. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По официальным данным, Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).