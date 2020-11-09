Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом 
Ученые оценили устойчивость коронавируса к вакцинам
Ереван отреагировал на крушение российского вертолета по вине Азербайджана
Политолог предсказал радикальное изменение в политике США после прихода Байдена
«Локомотив» задумался о продаже Смолова
Twitter лишит Трампа привилегий
Армения посмертно наградит погибших при крушении Ми-24 российских пилотов
В Госдуме призвали наказать виновных в крушении российского вертолета Ми-24
Новости партнеров

ВОЗ назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: FEISAL OMAR / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора организации Брюс Эйлвард, передает РИА Новости.

По его словам, к марту 2021 года мы можем оказаться в ситуации, которая кардинально поменяет нынешнюю обстановку с эпидемией. Он отметил, что к этому времени будет не только обеспечено наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты и вентиляторов, но и будет закончена разработка вакцины.

Эйлвард также рассчитывает, что к весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Он добавил, что уже в первом квартале 2021 года ВОЗ намерена начать развертывание программ по раздаче вакцин от коронавируса.

Ранее ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ рассказала о чрезвычайных ситуациях в мире помимо коронавируса
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии